Detenido en Córdoba un hombre con cinco reclamaciones judiciales por hurto

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón al que le constaban varias reclamaciones judiciales vigentes por la comisión de diversos delitos contra el patrimonio. Con este tipo de actuaciones, la Policía Nacional pone en relieve la importancia de los dispositivos de localización de personas reclamadas por la justicia.

Según informa la Policía en una nota, la detención se ha llevado a cabo en la tarde del día 16 de marzo, cuando agentes en servicio fueron comisionados por el Cimacc 091 a un establecimiento comercial situado en el Sector Sur de la capital cordobesa, tras ser alertados de que se había producido el hurto de productos en dicho local.

Una vez en el lugar, los agentes identificaron al presunto autor de los hechos y comprobaron que sobre esta persona pesaban cinco reclamaciones judiciales en vigor dictadas por distintos juzgados de Murcia, todas ellas relacionadas con delitos contra el patrimonio.

Ante estos hechos, los agentes procedieron de inmediato a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Con esta detención, la Policía Nacional refuerza su compromiso en la lucha contra la delincuencia y en la protección de la seguridad ciudadana, destacando la importancia de los dispositivos de localización de personas reclamadas judicialmente, para garantizar que respondan ante la justicia.