Detenido cuando trasladaba en un coche más de 17 kilos de marihuana en la zona norte de Granada

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un varón de 44 años detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, al ser identificado en la zona norte de Granada capital a bordo de un vehículo donde trasladaba más de 17 kilos de marihuana "lista para su venta".

Así lo ha indicado este martes en una nota de prensa la Policía Nacional, que ha detallado que esta persona, al ser sorprendida por los agentes, habría emprendido la huida "realizando una maniobra evasiva y aumentando la velocidad", si bien la patrulla policial consiguió interceptarlo a los pocos metros.

En el interior del vehículo había tres cajas de cartón de gran tamaño y, dentro de las mismas, otras más pequeñas y hasta un total de 17 bolsas de plástico envasadas al vacío. El posterior análisis de la sustancia incautada dio como resultado que era marihuana "apta para su venta".

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de la semana pasada, cuando los agentes de las unidades de seguridad ciudadana se desplegaban por el distrito Norte con la misión de prevenir delitos y luchar contra la delincuencia. Durante uno de los controles rutinarios, los agentes observaron un vehículo con matrícula francesa que, al percatarse de la presencia policial, al parecer "cambió bruscamente de dirección y aumentó la velocidad".

Sin embargo, los agentes consiguieron identificar a su único ocupante, el posteriormente detenido, y llevaron un exhaustivo registro del turismo, donde localizaron las tres cajas de cartón precintadas y de grandes dimensiones, dos en el maletero y una en el asiento trasero del vehículo.

Dentro de cada una de ellas había otra caja negra de plástico, y dentro de de dichas cajas había un total de 17 bolsas envasadas al vacío conteniendo una sustancia verde. El pesaje en dependencias policiales, además de confirmar que se trataba de marihuana lista para su venta, arrojó un peso cercano a los 18 kilos.

Además, se ha intervenido y depositado el vehículo en dependencias policiales a la espera de averiguar si pudiera estar involucrado en algún acto ilícito. Los 1.600 euros que portaba el detenido en metálico también han sido ingresados en la cuenta judicial hasta la averiguación de si su procedencia está relacionada con el tráfico de drogas.