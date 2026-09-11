Un detenido por cuatro robos con fuerza en grado de tentativa en Almuñécar (Granada)

Cámaras de videovigilancia de un establecimiento de Almuñécar han captado al individuo fracturando el cristal del comercio para irrumpir en su interior para robar. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Almuñécar (Granada) han detenido a un individuo de 29 años como presunto autor de cuatro robos con fuerza en grado de tentativa cometidos en comercios de la localidad costera , tras ser sorprendido en su huida en las proximidades de uno de los negocios afectados.

Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado, los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del 8 de septiembre, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) alertó a la patrulla de la Guardia Civil de Almuñécar por un posible intento de robo en un comercio del municipio.

A su llegada, los agentes de la Benemérita comprobaron daños en el cristal del escaparate, compatibles con el uso de un objeto contundente, sin que en ese momento se constatara acceso al interior.

Minutos después, sobre las 06,30 horas, la Central comunicó la activación de la alarma de robo en otro comercio próximo. Al personarse en el lugar, los agentes comprobaron que el establecimiento presentaba una cristalera fracturada y rastros de sangre en el interior, elementos compatibles con un acceso reciente al local.

Durante el dispositivo de búsqueda en la zona, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local localizaron a escasos metros del establecimiento a un individuo que presentaba una herida sangrante en una pierna, cuyo rastro coincidía con el seguido desde el interior del comercio. Ante estas evidencias, se procedió a su detención y traslado al centro de salud para recibir asistencia sanitaria.

En la inspección del lugar, los agentes localizaron una mochila que contenía un martillo y una gorra, junto a una caja registradora con monedas que habría sido abandonada durante la huida. Asimismo, en el exterior del establecimiento se halló una llave metálica compatible con la utilizada para romper el escaparate.

Posteriormente, se pudo esclarecer que, además de los dos robos anteriores, el detenido había intentado acceder a otros dos comercios más. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia aportadas por los perjudicados mostraron claramente la intervención de esta persona en los intentos de robo, sin que llegara a lograrlo.

El presunto autor fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Almuñécar, que decretó su libertad con cargos.