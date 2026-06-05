Detenido por destrozar a perdigonazos el cristal de una marquesina de autobuses en Pinos Puente (Granada)

Imagen de la marquesina de autobuses destrozada por disparos con balines metálicos en Pinos Puente. - POLICÍA LOCAL DE PINOS PUENTE

PINOS PUENTE (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local en la localidad granadina de Pinos Puente como presunto autor del destrozo del vidrio protector de una marquesina de autobuses de la localidad a la cual habría disparado con un arma de perdigones.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo municipal de seguridad en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press, en la que da cuenta de que la detención tuvo lugar a finales de la semana pasada.

La propia Policía Local expone que los hechos "fueron cometidos utilizando una pistola de aire comprimido con balines metálicos, causando importantes desperfectos en los cristales de la instalación pública".

Finalmente, la actuación policial y el trabajo realizado por los agentes dio sus frutos y estos pudieron detener al presunto autor, al que se identificó y se le instruyeron las diligencias por daños contra el patrimonio urbano.