Detenido el encargado de un desbroce acusado del incendio que en julio arrasó 134 hectáreas en Santa Elena (Jaén)

Investigación sobre el terreno - GUARDIA CIVIL

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén han detenido a un hombre de 43 años como presunto autor del incendio forestal que en julio de este año arrasó 134 hectáreas en Santa Elena (Jaén). El arrestado era el encargado de los trabajos de desbroce que se estaban ejecutando en la zona cuando se originó el fuego.

El fuego se declaró el pasado 1 de julio de 2026 durante la realización de unas tareas de desbroce en la carretera J-7100, vía que conecta el municipio de Santa Elena con la autovía A-4. Las llamas terminaron afectando al paraje de La Aliseda, dentro del término municipal de Santa Elena.

Las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por el Seprona permitieron determinar que el foco del fuego se originó directamente durante la ejecución de dichos trabajos de limpieza y desbroce de vegetación.

Asimismo, la Guardia Civil constató que durante el desarrollo de estas tareas, de las cuales el ahora detenido era el responsable, no se respetaron las condiciones y limitaciones específicas que establece la normativa vigente para este tipo de actividades en espacios forestales durante la época de peligro alto de incendios.

Las diligencias policiales instruidas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Cerca del 65 por ciento de los incendios registrados este año en la provincia de Jaén en el período de peligro alto de incendios --del 1 de junio al 8 de octubre-- han quedado en conatos --con una superficie afectada por debajo de una hectárea--. En concreto, de un total de 105 intervenciones forestales registradas, 68 han sido conatos y 37 han sido incendios, según datos del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca.