Imagen de la plantación de droga incautada. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, ha detenido a una persona en Encinas Reales (Córdoba) como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas.

Según ha informado el instituto armado en una nota, las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de septiembre, tras tener conocimiento la Guardia Civil, que en una de las barriadas de Encinas Reales, se percibía un fuerte olor a marihuana en las proximidades de varias viviendas.

Tras ubicar la vivienda la cual pudiera albergar la plantación de marihuana, se procedió al registro de la misma, lo que permitió localizar en su interior dos plantaciónes "indoor" de marihuana, en dos habitaciones, las cuales contaban con toda la instalación necesaria para el cultivo y secado de estas plantas.

La plantación estaba compuesta por un total de 418 plantas de marihuana, que fueron intervenidas. Ante ello, los guardias civiles procedieron al desmantelamiento de la plantación.

Fruto de las gestiones practicadas, la Guardia Civil logro identificar al responsable de la plantación y proceder a su detención como presunto autor de un delito de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, al presentar las instalaciones un enganche ilegal a la red eléctrica.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, quedando las plantas incautadas bajo custodia a disposición judicial y para su posterior análisis y destrucción.

La Guardia Civil ha detallado que continúa trabajando en la prevención y persecución de los delitos relacionados con el tráfico y cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, contribuyendo con estas actuaciones a evitar que este tipo de sustancias lleguen al mercado ilícito y proteger la salud pública.