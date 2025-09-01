Detenido tras entregarse el presunto autor del apuñalamiento en una parada de bus de Córdoba

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Córdoba ha detenido este lunes, tras entregarse en la comisaría, al presunto autor del apuñalamiento de un hombre de 36 años que tuvo que ser trasladado al hospital por las heridas, el pasado 25 de agosto en una parada de autobús en la zona de Veredón de los Frailes de la capital cordobesa.

Según han detallado fuentes policiales a Europa Press y ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', el ya detenido, acompañado por su abogada, se ha entregado en dependencias policiales en torno a las 11,00 horas y está previsto que pase durante la tarde de este mismo lunes a disposición de la autoridad judicial.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando un hombre de 36 años de edad fue apuñalado por otro varón, que se dió a la fuga, en una parada de autobús en el Veredón de los Frailes. El suceso tuvo lugar sobre las 17,00 horas, cuando la víctima ha recibido varias puñaladas.

A la zona se trasladaron los agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las pesquisas, y los facultativos sanitarios del 061, que evacuaron al Hospital Reina Sofía al herido, que no reviste gravedad.