Detenido por explotar a varios extranjeros sin contrato en el restaurante de un club deportivo de Granada

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un empresario tras haber empleado a cuatro ciudadanos extranjeros en situación irregular obligándoles a trabajar sin contrato por un bajo sueldo y soportando jornadas laborales de hasta 16 horas seguidas en el restaurante de un club deportivo de la ciudad.

La investigación policial tuvo su origen en una denuncia presentada por una de las víctimas, una mujer de nacionalidad extranjera en situación irregular, el pasado mes de agosto. La mujer informó de que había estado trabajando como camarera, cocinera y limpiadora en un restaurante de este club deportivo durante algo más de dos meses.

En este espacio de tiempo su empleador, el ahora detenido, conocedor de su situación administrativa en España, le había ofrecido la posibilidad de hacerle un contrato para que pudiera regularizarse y conseguir una autorización de residencia y trabajo, propuesta que nunca llegó a hacerse realidad.

Por otra parte, también manifestó que este empresario le adeudaba 700 euros en concepto de atrasos de su salario y comunicó la existencia de otras personas extranjeras que estarían trabajando en condiciones semejantes a la suya.

Los agentes, a través de las pesquisas realizadas, pudieron averiguar que otras dos mujeres y un varón, todos ellos extranjeros y en situación irregular, habían estado trabajando en dicho establecimiento sin contrato laboral.

También conocieron que todos los empleados habrían realizado jornadas laborales, de lunes a domingo, de hasta 16 horas seguidas por un sueldo muy por debajo de los habituales en el sector de la hostelería.

Además, los agentes pudieron constatar que el detenido acabó debiéndoles a todos ellos cantidades que oscilaban entre los 600 y los 900 euros por atrasos en el cobro de su sueldo. Dichas deudas no se saldaron y no pudieron ser reclamadas ya que cuando el empresario perdió la concesión del club deportivo cortó la comunicación con sus empleados.

El detenido, un varón de 42 años con cerca de una treintena de detenciones previas a estos hechos, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.