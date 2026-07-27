Detenido en Fuengirola (Málaga) un joven acusado de corrupción de menores y coacciones a través de redes sociales

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Jaén, desde donde se ha llevado la investigación - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén han detenido en la localidad malagueña de Fuengirola a un varón de 26 años como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y coacciones.

El arrestado, según la investigación policial, embaucaba a las víctimas a través de internet para obtener imágenes de contenido sexual y posteriormente las amenazaba con difundirlas para conseguir más material.

La investigación, denominada 'Operación Laurel' se inició tras detectarse denuncias interpuestas en Jaén y en Madrid. Según ha informado la Policía Nacional, el detenido utilizaba las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para contactar con las víctimas, menores de edad de entre 15 y 16 años, a sabiendas de su condición de menores.

Una vez que entablaba relación con ellas, el joven solicitaba material de contenido sexual. Conforme las peticiones iban en aumento y se volvían más explícitas, las menores comenzaban a negarse a continuar. Era en ese momento cuando el presunto autor iniciaba las coacciones, acosando y amenazando a las víctimas con publicar y difundir el material íntimo del que ya disponía si no accedían a sus exigencias.

Los agentes constataron que el detenido llevaba a cabo esta misma operativa con víctimas residentes en diferentes puntos de la geografía española. Tras su localización y detención en Fuengirola, su lugar de residencia, la Policía Nacional le ha imputado tanto los hechos denunciados en Jaén como los registrados en Madrid por presuntos delitos de coacciones y corrupción de menores.