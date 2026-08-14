Un detenido en Granada cuando conducía sin carnet un vehículo robado de alta gama y consumía estupefacientes

Archivo - Vehículo Zeta de la Policía Nacional en el distrito Norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido en el distrito Norte como presunto responsable de un delito de hurto de uso de vehículo y otro contra la seguridad vial a un varón de 39 años con numerosos antecedentes policiales, tras sorprenderle conduciendo sin carnet un vehículo de alta gama robado, a la vez que consumía sustancias estupefacientes El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad policial.

Según el relato policial, los hechos ocurrieron sobre las 18,00 horas, cuando una patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba realizando labores para la prevención de la delincuencia en el distrito Norte, localizó un vehículo de alta gama circulando de forma anómala por la carretera de Murcia.

Tras interceptar el vehículo, los policías comprobaron que su conductor se encontraba en ese mismo momento consumiendo sustancias estupefacientes, encontrando varias bolsitas ya vacías de cocaína, una pipa encendida de la que estaba haciendo uso y una bolsita de color verde con cocaína.

Por otra parte, la inspección del vehículo reveló que este, un automóvil de alta gama y matrícula francesa perteneciente a una empresa de alquiler de vehículos, había sido denunciado como sustraído en una calle del distrito Norte unos días antes.

Además, los agentes comprobaron que el conductor no disponía de ninguna clase de carnet para conducir vehículos a motor. Durante la inspección de sus pertenencias los policías le intervinieron 650 euros en billetes de 50, un reloj de pulsera y una caja con guantes de látex.

Además de los delitos mencionados, al detenido se le ha propuesto para una sanción administrativa como consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes.