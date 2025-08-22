Detenido en Granada un hombre cuando portaba más de medio kilo de marihuana en una bolsa de plástico

Droga intervenida por la Policía Nacional en Granada, en una actuación en el Distrito Norte. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Distrito Norte de Granada a un varón de 38 años de edad como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, al ser interceptado portando una bolsa de plástico en cuyo interior había 575 gramos de marihuana "lista para su venta".

Esta persona, al ser sorprendida por los agentes, emprendió la huida e intentó desprenderse de la bolsa con la droga, no logrando ninguno de sus dos objetivos, según ha relatado este viernes la Policía en una nota.

La bolsa blanca contenía a su vez dos bolsas de plástico negro donde la sustancia vegetal se encontraba "repartida a partes iguales", según ha explicado la Policía, que ha detallado que el detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde, cuando una patrulla de seguridad ciudadana se desplegaba por el Distrito Norte con la misión de prevenir delitos y luchar contra la delincuencia, y tras encontrar a esta persona que, al ser vista por los agentes, mostró "una actitud nerviosa", por lo que los policías procedieron a darle el alto e identificarla.

"Lejos de colaborar", esta persona, que portaba una bolsa de plástico en sus manos, "emprendió la huída perdiéndose entre los callejones cercanos", siendo necesario solicitar apoyo por parte de otros componentes.

A los pocos minutos de realizar una batida por la zona, otra patrulla localizó en uno de los callejones a dicho individuo, a quienes procedieron a darle el alto, si bien emprendió otra huida, pero, en esta ocasión, al sentirse "más amenazado por la cercana presencia del agente, intentó desprenderse de la bolsa de plástico como si no fuera de su propiedad", según continúa relatando la Policía.

Los agentes, por un lado, pudieron recuperar la bolsa y, por otro, interceptar a esta persona "a los pocos metros", así como comprobar que dentro de la bolsa de plástico negro había "dos pequeñas bolsas con una cantidad similar de marihuana lista para su venta".

Por ello, la Policía ha detenido a este varón por un presunto delito de tráfico de drogas, y ha aclarado que el peso que la sustancia que portaba arrojó en dependencias policiales ascendió a un total de 575 gramos.

El detenido es un varón de nacionalidad senegalesa y 38 años de edad que suma casi una decena de antecedentes policiales, y que se encuentra en España "en situación irregular", según ha informado también la Policía.