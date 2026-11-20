Un hombre de 38 años ha sido detenido tras intentar matar a un conocido de 35 años tras una fuerte discusión. Le apuñaló con un cuchillo de doble filo causándole una gran pérdida de sangre, si bien no afectó a ningún órgano vital. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido en la capital a un hombre de 38 años por intentar matar a un conocido al que asestó una puñalada con la que le causó una importante pérdida de sangre si bien no afectó a ningún órgano vital.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en torno a las 3,00 horas de la madrugada, cuando se pidió a los agentes a fueran a un centro hospitalario, donde había un varón de mediana edad, ingresado en el servicio de urgencias, con signos graves de agresión.

Según pudo esclarecer la Policía en diligencias posteriores, a la víctima de 35 años de edad le fue asestada una puñalada tras una fuerte discusión mantenida minutos antes con un conocido.

Dotaciones de Policía Nacional realizaron varias batidas para localizar al presunto agresor, al que detectaron a los pocos minutos en las proximidades del hospital.

Tras localizar e identificar al presunto autor de los hechos, le intervinieron el arma blanca utilizada en la agresión, un puñal de doble filo de nueve centímetros de hoja y 17 centímetros de longitud total.

El detenido, al que le constan detenciones policiales previas, tras reconocer su participación en los hechos, fue detenido y conducido a dependencias policiales para finalmente pasar a disposición de la autoridad judicial competente.