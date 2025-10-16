Detenido en Granada un joven acusado de apuñalar a otro en el cuello causándole heridas graves

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 22 años como presunto responsable de un delito homicidio en grado de tentativa ocurrido durante un altercado en el barrio del Zaidín de Granada capital.

La patrulla policial pudo intervenir a tiempo para que la pelea no tuviera consecuencias de mayor gravedad, dado que uno de los involucrados, un joven de 26 años, presentaba una herida en el cuello de la que emanaba sangre abundantemente tras al parecer una agresión con un cuchillo de 35 centímetros

Uno de los agentes taponó dicha herida con sus propias manos hasta la llegada de la ambulancia medicalizada. El autor de dichos cortes, que aún se encontraba en el lugar de los hechos en gran estado de agitación, fue detenido. En los alrededores se encontraron dos cuchillos, uno de ellos de grandes dimensiones y ensangrentado, según ha informado este jueves la Policía Nacional en una nota.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana de este pasado miércoles. Una dotación policial de servicio acudió de urgencia comisionada por la sala CIMACC 091 a una de las calles de dicho distrito donde al parecer, según manifestaban los testigos, se estaba cometiendo una agresión con arma blanca.

Al llegar al lugar indicado, los agentes observaron a un individuo con la cara y el brazo cubierto de sangre y en un estado de gran nerviosismo y agitación. Se trataba de la persona que habría presuntamente herido de gravedad a otra. El agente consiguió inmovilizar a esta persona mientras se averiguaba lo ocurrido.

Otro de los agentes de la patrulla observó a escasos metros del lugar al segundo varón involucrado en los hechos; en esta ocasión esta persona estaba totalmente ensangrentada tanto en su ropa como en su cuerpo de cintura para arriba y presentaba una herida todavía sangrante en el cuello. El agente taponó con sus propias manos dicha herida hasta la llegada de una ambulancia medicalizada. De haberse prolongado la pelea sin la intervención policial posiblemente habría habido consecuencias de mayor gravedad. Esta persona, de 26 años, fue trasladada de urgencia al hospital al presentar cortes en partes vitales. Según fuentes sanitarias citadas por la Policía Nacional fue dado de alta a lo largo del día.

La Policía Nacional también encontró dos cuchillos cerca de lugar de los hechos. Uno de 35 centímetros de longitud y ensangrentado, y otro de medida más pequeña y limpio. Los agentes pudieron averiguar que la pelea venía prolongándose durante varias horas entre estas dos personas, aumentado su hostilidad y gravedad a lo largo de los minutos, hasta que finalmente, una de ellas, hizo uso de un arma blanca.