Detenido en Granada un joven acusado de un hurto mediante el método del "abrazo cariñoso"

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este martes a un joven de 23 años como supuesto autor de un delito de hurto mediante el conocido método del "abrazo cariñoso" en un municipio del área metropolitana de Granada.

Agentes del área de investigación de la Guardia Civil de La Zubia fueron alertados de que acababa de producirse un hurto por este procedimiento, en el que una mujer se habría acercado a la víctima para "pedirle indicaciones sobre cómo llegar a una farmacia, momento en el que le dio un abrazo e intentó sustraerle una cadena de oro".

Aunque no logró hacerse con la cadena, sí habría apoderarse de un anillo "antes de huir en un vehículo que le esperaba en las proximidades", según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Con la descripción facilitada por la víctima, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona a donde presumiblemente se habrían dirigido los sospechosos, logrando localizar el vehículo señalado.

Al intentar darle el alto, el turismo embistió al vehículo oficial en un intento de fuga. Pocos metros después, el conductor perdió el control y colisionó contra una farola.

Tras el accidente, los ocupantes del vehículo habrían emprendido la huida a pie. Los guardias civiles iniciaron una persecución y lograron dar alcance a uno de ellos, que habría opuesto una fuerte resistencia antes de ser finalmente detenido.

Las investigaciones han permitido determinar que la mujer, autora material del hurto, cambió de vehículo tras cometer el hecho, una práctica habitual en este tipo de delitos para dificultar la labor de los agentes.

La investigación continúa abierta para identificar y detener al resto de implicados.