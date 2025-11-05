Detenido en Granada un joven tras el destrozo de un parquímetro con una piedra para acceder a su recaudación

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un joven de 33 años como supuesto responsable de un delito de robo con fuerza que no pudo terminar de ejecutar por la llegada de los agentes, que lo habrían sorprendido tras hacer "uso de una piedra" para "emprendarla a golpes con un parquímetro con idea de acceder a la caja donde se guarda la recaudación y hacerse con el dinero".

En uno de los bolsillos guardaba además el documento del parquímetro al que realizó los daños. El detenido, con un par de antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este miércoles.

Los hechos tuvieron lugar a altas horas de la madrugada en una de las calles del distrito Centro donde se encuentra activo el Servicio de Estacionamiento Regulado. La llamada por parte de un testigo de los hechos puso en marcha a la sala del 091, la cual envío al lugar una patrulla de seguridad ciudadana.

Al llegar los agentes, encontraron al ahora investigado con las manos "llenas de tierra" y que, ante las preguntas de los policías, "mostraba una actitud nerviosa y huidiza, dando respuestas incoherentes y evasivas".

Los agentes comprobaron que al lado se encontraba un parquímetro tirado en el suelo con "evidentes signos de haber sido golpeado y dañado, incluida la parte de la recaudación", si bien no se había logrado tener acceso a la caja donde se contenía el dinero.

Junto al parquímetro, los policías encontraron una piedra con tierra similar a la que el detenido presentaba en las manos, han detallado desde la Policía Nacional.

Al realizar un registro de las pertenencias de este individuo, los agentes encontraron en uno de sus bolsillos el documento del parquímetro que acababa de ser dañado.