Detenido en Granada por tenencia ilícita de armas un joven que buscaba al autor de un apuñalamiento previo

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada capital a un varón de 22 años por la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas. En la intervención policial que se llevó a cabo, se localizó escondida dentro de un vehículo un arma corta de fuego con cuatro cartuchos en su interior, junto con otra caja de 20 cartuchos sin percutir.

Los ocupantes del vehículo habrían acudido al lugar con la intención al parecer de "localizar al autor de un apuñalamiento previo en el que un varón terminó hospitalizado con un corte de 15 centímetros en su antebrazo izquierdo". La investigación, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este martes, continúa abierta para la localización y detención de dicho agresor.

Los hechos se iniciaron a medianoche en la parte alta del distrito Centro, cuando la Sala del 091 comisionó a una patrulla policial a un hospital granadino donde, al parecer, había ingresado una persona por una herida de arma blanca.

Supuestamente, cuando un varón y dos mujeres se encontraban caminando por la zona fueron abordados por una pareja, un hombre y una mujer. En un momento dado, se inició una pelea en la cual el presunto autor del apuñalamiento, un individuo de 36 años, sacó un cuchillo de grandes dimensiones con el que habría acabado "propinando una cuchillada en el antebrazo izquierdo a la víctima, por la que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario".

Dos horas más tarde y en la misma zona de la capital nazarí, una patrulla de Policía Nacional localizó un vehículo ocupado por dos hombres y dos mujeres, quienes, al llevarse a cabo su identificación, habrían indicado de forma espontánea ser familiares del apuñalado.

Los agentes, durante el registro del vehículo, encontraron ocultos debajo del asiento del copiloto un arma de fuego de color negro. Además, junto con el arma, había una caja de munición con 20 cartuchos aún sin percutir. Por todo ello, se llevó a cabo la detención de una persona como presunta responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, un varón de 22 años con antecedentes policiales.

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Además, durante las identificaciones se pudo verificar que el conductor del vehículo tenía retirado el carné de conducir, por lo que se le imputó también un presunto delito contra la seguridad vial.

El presunto autor del delito de tenencia ilícita de armas ya ha pasado a disposición judicial, mientras que la investigación continúa abierta para la localización del presunto autor de la cuchillada.