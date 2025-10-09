Detenido un hombre con 20 antecedentes tras robos en los garajes de una comunidad de vecinos en Granada

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 32 años con cerca de una veintena de antecedentes policiales como supuesto responsable de un delito de robo con fuerza en el garaje de una comunidad de vecinos de Granada.

Esta persona habría entrado de madrugada en estas instalaciones, "forzando la cerradura de un trastero y la cadena de una bicicleta, llevándose algunos objetos", según ha informado este jueves la Policía Nacional en una nota de prensa sobre la detención de esta persona, que ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada en una comunidad de vecinos del barrio de Albayda, en el norte de la capital granadina. Una persona ajena al edificio entró sin permiso en las instalaciones aprovechando la salida de un vehículo mientras otra se quedó en las inmediaciones vigilante.

Ya dentro del garaje, supuestamente forzó la cerradura de un trastero del cual sustrajo una bicicleta valorada en 700 euros y un maletín con diversas herramientas; un taladro percutor, un kit de inicio de baterías, una multifunción, una crimpadora y un maletín de brocas.

Después de salir y entregar el botín a su compañero, habría vuelto a entrar hasta "conseguir romper la cadena de una bicicleta atada a una columna para también sustraerla". Se trataba de un modelo de gama eléctrica valorado en 1.400 euros.

Una vez se recibieron en dependencias policiales las denuncias de los dos perjudicados afectados por el robo, el grupo de investigación inició las pesquisas para poder identificar al autor de los hechos, con éxito en esta labor y dando comienzo a la búsqueda del responsable.

Apenas dos días después de dar una identidad a este sujeto, agentes de Policía localizaron a este individuo a mediodía cerca de la estación de autobuses de Granada, llevando a cabo su detención.