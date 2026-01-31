Detenido un hombre tras cometer un robo en una vivienda en Maracena (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 43 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa cometido en una vivienda en la localidad de Maracena (Granada).

Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos han ocurrido durante la madrugada del pasado viernes, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Maracena fue requerida a través de la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada para que se acudiesen a una vivienda de la localidad en la que dos individuos estaban tratando de acceder por la fuerza al interior.

Los guardias civiles se han desplazado "de inmediato" al lugar indicado, y han sorprendido a dos personas que intentaban forzar la puerta de la cochera del inmueble.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos autores emprendieron la huida a pie, siendo alcanzado uno de ellos por los agentes y detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, mientras que el segundo logró darse a la fuga. La investigación continúa abierta para tratar de identificar y detener al otro implicado.