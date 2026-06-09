Detenido el hombre denunciado por fotografiar a alumnas por debajo de las mesas en la Universidad de Jaén

Archivo - El detenido ha sido trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al hombre de 50 años denunciado e investigado tras ser sorprendido en la biblioteca de la Universidad Jaén (UJA) haciendo fotos con el móvil a estudiantes por debajo de la mesa.

Los hechos se remontan al pasado 3 de junio cuando fueron las propias estudiantes las que tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, alertaron a los servicios de seguridad del Campus, que a su vez requirieron la presencia de la Policía Nacional.

La detención de este individuo, según se ha indicado desde la Policía Nacional a Europa Press, se ha producido esta misma mañana en virtud del resultado del volcado del móvil que le fue intervenido.

Tras la voz de alerta que dieron las estudiantes, fueron los servicios de seguridad del Campus trasladaron al hombre hasta una sala aparte para esperar la llegada la Policía Nacional. Allí pidió ir al servicio, momento en que aprovechó para esconder el móvil en una rendija.

Cuando se personaron los agentes, el hombre no llevaba documentación por lo que fue trasladado hasta la Comisaría donde finalmente fue identificado. Es precisamente este momento en el que es conducido por los agentes a dependencias policiales el que fue captado por el alumnado y difundido por las redes sociales.

Como el individuo no llevaba el móvil encima, comenzó la búsqueda del terminal que finalmente pudo ser recuperado al día siguiente. Todo el proceso de recuperación del móvil quedó documentado, con presencia de los agentes, para no romper la cadena de custodia.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, confirmó la interposición de al menos una denuncia por parte de una de las estudiantes que se encontraba en la biblioteca.