Policía Local de Puente Genil. - AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Puente Genil ha detenido a un individuo tras intervenir en un incidente ocurrido en un parque de la localidad, después de recibir el requerimiento de dos jóvenes que manifestaron haber sido víctimas de comportamientos obscenos por parte de un hombre.

Según relataron las jóvenes a los agentes, ambas se encontraban sentadas en un banco del parque cuando un vehículo se aproximó y estacionó cerca de ellas. Su conductor, un varón, comenzó presuntamente a realizarse tocamientos y gestos obscenos en su presencia.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Policía Local se desplazó e intervino de inmediato con el conductor. Durante la actuación, el individuo se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas y, posteriormente, protagonizó un intento de agresión contra los agentes, circunstancias que motivan su detención.

Desde la Policía Local de Puente Genil han destacado la importancia de la colaboración ciudadana y de comunicar de inmediato cualquier conducta que pueda atentar contra la libertad, la seguridad o la integridad de las personas.