Detenido en Jaén un conductor con documentación falsa para eludir una orden de ingreso en prisión

Archivo - Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Jaén al conductor de un vehículo después de que se identificara en un control con documentos "falsificados" con los que pretendía eludir una orden judicial de detención e ingreso en prisión.

La actuación tuvo lugar en la autovía A-44, a su paso por el término de la capital, cuando miembros del Destacamento de Tráfico realizaban un punto de verificación de alcohol y drogas, según ha informado este jueves el Instituto Armado.

Los agentes procedieron a controlar al conductor de un turismo, que aportó un permiso de conducir y una carta de identidad francesa. Tras revisarlos, observaron que no reunían las características de calidad y seguridad de los documentos oficiales, por lo que sospecharon sobre su autenticidad.

Una vez consultados los datos facilitados en las bases de datos oficiales, resultó que ambos documentos eran falsos. Por lo que procedieron a la detención y verificación de la verdadera identidad del hombre, de 44 años y nacionalidad francesa.

Le constaba una orden en vigor de la Audiencia Provincial de Jaén para su detención e ingreso en prisión, así como la pérdida de vigencia de su permiso de conducción.

Por ello, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo con pérdida de vigencia del permiso de conducir, y otro de falsificación de documento público, además de por el señalamiento judicial. Una vez presentado el detenido ante la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión.