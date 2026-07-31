Un detenido en Jaén tras desmantelar una plantación de marihuana con 26 kilos en el sótano de una vivienda

Imagen de la plantación - CNP

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona tras desmantelar una plantación de marihuana de tipo 'indoor' que se encontraba oculta en el sótano de una vivienda ubicada en la zona de la Circunvalación de Jaén. En el marco de esta intervención, denominada Operación Ancla, los agentes han intervenido un total de 26 kilogramos de marihuana.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación y las gestiones practicadas por los agentes permitieron localizar el inmueble, cuyo sótano había sido acondicionado específicamente para albergar el cultivo de cannabis. Al estar completamente oculto en el interior de la vivienda, los responsables de la plantación lograban reducir el riesgo de ser descubiertos y dificultaban su localización.

Asimismo, los agentes comprobaron que la instalación contaba con los sistemas necesarios para favorecer el crecimiento y desarrollo de las plantas en un espacio cerrado. Este sistema tenía también como objetivo evitar que los olores característicos del cultivo fueran perceptibles desde el exterior, impidiendo así levantar sospechas.

La investigación policial también ha permitido constatar que la instalación se abastecía mediante una conexión fraudulenta a la red de distribución eléctrica, lo que evitaba el registro del consumo, además de causar un importante perjuicio económico a la compañía suministradora.

Desde la Policía Nacional se ha advertido de que este tipo de conexiones ilegales, además de constituir un delito de defraudación de fluido eléctrico, generan un elevado riesgo para la seguridad pública al carecer de las medidas de protección exigidas por la normativa.

Las sobrecargas derivadas del alto consumo energético que requieren estas plantaciones pueden provocar cortocircuitos, sobrecalentamientos e incendios, poniendo en grave peligro tanto a los ocupantes de la vivienda como a los vecinos y edificios colindantes.

La Operación Ancla se encuadra en los dispositivos permanentes que la Policía Nacional mantiene para combatir el tráfico de drogas y el cultivo ilegal de cannabis en la provincia de Jaén. En esta actuación concreta han colaborado la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría Provincial de Jaén y técnicos de la compañía eléctrica Endesa.

Tanto el detenido como las diligencias policiales, la sustancia estupefaciente intervenida y el resto de los efectos incautados han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 de Jaén.