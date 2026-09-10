Detenido un joven en Granada por causar daños en un parking público y agredir al trabajador del aparcamiento

Dotación policial en el distrito Centro de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un varón de 20 años sin antecedentes previos como presunto autor de los delitos de daños y lesiones, toda vez que este individuo irrumpió en un parking del distrito Centro y, cuando el empleado del mismo intentó que abandonase el lugar, comenzaron una discusión. En la primera ocasión se consiguió solucionar con la presencia policial, pero, minutos más tarde, volvió al parking con piedras y realizó daños en las instalaciones y agredió al empleado con las mismas.

Según el relato policial difundido en una nota informativa, los hechos se produjeron a mediodía el pasado martes cuando una patrulla policial que se encontraba de servicio para la prevención de la delincuencia fue avisada por la Sala CIMACC 091 para que acudieran a un parking del distrito Centro. Según comunicaba el requirente, empleado de las instalaciones, una persona estaba allí amenazándole y molestándole sin que consiguiera que abandonase el parking.

Al llegar al lugar, recopilaron la información por parte del encargado, el cual les relató que había visto a un individuo consumiendo sustancias estupefacientes dentro de las instalaciones y que, al indicarle que no podía estar allí, adoptó una actitud muy hostil y agresiva hacia él.

Cuando los agentes y el empleado se desplazaron a la planta subterránea donde se encontraba este individuo, este comenzó a faltar nuevamente al respeto al empleado con insultos y amenazas, por lo que los agentes mediaron y, finalmente, consiguieron que abandonase las instalaciones.

A los pocos minutos, la misma patrulla fue comisionada al mismo lugar donde, al parecer, el mismo individuo habría regresado. Al presentarse los agentes en la caja central, observaron media docena de piedras en el suelo y al empleado con lesiones en la cara y la espalda, al parecer causadas con las piedras.

También pudieron observar el cristal de seguridad de la caja fracturado. En gestiones posteriores con la encargada del parking se han valorado los daños por encima de los 4.000 euros. Ambos perjudicados han interpuesto denuncia por las lesiones y los daños.

La patrulla policial, una vez conocedora de los hechos, realizó una batida por la zona y consiguió localizar al autor de los hechos, que fue detenido y traslado a dependencias policiales. Se trata de un varón de 20 años sin antecedentes previos, que ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.