Detenido en Lucena (Córdoba) por supuesto intento de abuso sexual a una menor de cuatro años

LUCENA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lucena (Córdoba) ha detenido este jueves a un varón de 46 años tras un supuesto intento de abuso sexual contra una menor de cuatro años en la vía pública.

Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes de Policía Local han puesto al detenido a disposición de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de investigar el suceso.

Al respecto, según ha adelantado Diario Córdoba, los hechos han ocurrido en el entorno del Llano de las Tinajerías, cuando varios vecinos observaron al individuo, que circulaba en moto y con un casco, junto a la menor, en actitud sospechosa y tratando de forzarla a mantener algún tipo de relación en un soportal.

Los testigos, percatados de la situación, retuvieron al hombre hasta la llegada de agentes de la Policía Local, quienes practicaron la detención.

Mientras tanto, la menor ha sido trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra para que sea sometida a las pruebas pertinentes.