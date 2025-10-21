Detenido en Lucena un hombre por tirar al suelo a una mujer mayor para intentar robarle el bolso

LUCENA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Lucena (Córdoba) a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras supuestamente abordar por sorpresa a una mujer mayor cuando caminaba sola e intentar arrebatarle el bolso, lo que provocó la caída de la víctima al suelo.

Según ha detallado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 13 de octubre en una vía pública de la localidad, en torno a las 20,45 horas, cuando la sala Cimacc-091 recibió una llamada alertando de un robo con violencia sufrido por una mujer de avanzada edad.

El relato de los testigos y de la víctima expresaba que un joven se aproximó por la espada e intentó arrebatarle el bolso que portaba colgado del hombro. Durante el forcejeo, la mujer trató de evitar que el agresor consiguiera su propósito, recibiendo un empujón que la hizo caer al suelo. A pesar de la violencia empleada, el autor no logró sustraerle el bolso y huyó apresuradamente del lugar. La víctima fue asistida por varios peatones y posteriormente atendida por los servicios sanitarios.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor de los hechos. Una vez localizado, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad con cargos.