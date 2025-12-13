Detenido un motorista por un presunto delito de tráfico de drogas en Alcalá la Real (Jaén)

Imagen de la droga incautada. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, concretamente agentes pertenecientes al Puesto Principal de Alcalá La Real (Jaén), han detenido a un motorista, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Según ha informado el instituto armado en una nota, la actuación se produjo cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó una maniobra evasiva por parte del conductor de una motocicleta, lo que despertó las sospechas de los agentes. Al aproximarse al vehículo para identificarlo, el motorista emprendió la huida a pie sin mediar palabra.

Tras ello, los guardias civiles iniciaron una persecución que culminó con la interceptación y detención del sospechoso. Durante el registro superficial de seguridad, los agentes localizaron entre sus prendas una bolsa que contenía 40,7 gramos de cocaína.

Además de la droga intervenida, la Guardia Civil procedió a la intervención de la motocicleta, de gran cilindrada y carácter deportivo, tras constatar en la investigación que era empleada como medio rápido y ágil para el transporte de la droga. Las diligencias instruidas, junto al detenido y efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.