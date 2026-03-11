Detenido en Motril (Granada) por tenencia ilícita de armas tras huir al ser sorprendido por la Policía Nacional

Pistola incautada en Motril, en la costa de Granada - POLICÍA NACIONAL

MOTRIL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 44 años por la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas, después de haber sido localizado en una calle de la zona norte de Motril, en la costa de Granada, en un vehículo con el motor en marcha y las luces encendidas, con el que habría huido de forma violenta, poniendo en peligro a varios operarios de la limpieza y causando daños en otros coches.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 3,00 horas, cuando esta persona, que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, nada más detectar la presencia policial, habría emprendido la huida, siendo perseguido por los agentes. Durante la fuga el conductor habría impactado con otros vehículos estacionados en su camino.

Asimismo, varios operarios del Ayuntamiento que se encontraban realizando labores de limpieza tuvieron que apartarse de la trayectoria del perseguido para "evitar ser atropellados", momento en el que se sumaron varios policías a la persecución.

Instantes después y ante la presión policial de los agentes, el conductor se habría visto obligado a detener su vehículo, procediéndose seguidamente a su interceptación. "Para ello y debido a la violencia observada en la conducción del huido, los actuantes adoptan las medidas de seguridad oportunas para garantizar su propia integridad física", han detallado desde la Policía Nacional este miércoles en una nota de prensa.

Tras realizar el correspondiente cacheo e inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron debajo del asiento del conductor una caja negra con una pistola con su correspondiente cargador, una caja con 48 cartuchos del mismo calibre que el arma, un puño americano y un teléfono móvil.

Al comprobarse que carecía de licencia de armas, fue detenido en ese momento como supuesto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Los policías también comprobaron que el vehículo utilizado en la huida carecía de seguro obligatorio, por lo que fue intervenido.