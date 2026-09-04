Un detenido por prender fuego a ambas orillas de una carretera en el extrarradio de Granada

Dotación policial - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una calle del distrito Norte de Granada, gracias a la colaboración ciudadana, a un varón de 35 años de edad sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de incendio, tras haber sido sorprendido por dos ciudadanos cuando prendía ambas orillas de una carretera de las afueras de Granada.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una de la madrugada en una carretera del extrarradio de la ciudad, momento en el que varias dotaciones policiales de servicio en la zona Norte fueron enviadas allí, donde, al parecer, se estaba produciendo un incendio.

Durante el trayecto los agentes supieron a través de la Sala CIMACC-091 de dos testigos que afirmaban haber visto a un individuo que había prendido fuego a ambas orillas de la carretera, y que, al verse sorprendido había comenzado su huida a bordo de un ciclomotor en dirección a Granada.

Estos ciudadanos persiguieron al presunto autor a bordo de su vehículo, a la vez que grababan al mismo con un teléfono móvil, hasta que el perseguido se internó en el distrito Norte, conduciendo de forma temeraria y saltándose varios semáforos en rojo, hecho este que impidió que siguieran con su seguimiento.

Los ciudadanos que habían sido testigos de estos hechos facilitaron la grabación realizada a los agentes, quienes consiguieron la información necesaria para averiguar dónde podría residir el presunto autor, dirigiéndose hacia el domicilio del mismo.

Una vez allí, en una zona ajardinada y detrás de unos setos, localizaron el ciclomotor y junto a el, al presunto autor. Durante la identificación de este individuo y, concretamente, durante la inspección de sus pertenencias, los agentes hallaron, entre otros objetos, dos mecheros y un teléfono móvil.

Por todo ello se le detuvo como presunta responsable de un delito de incendio. El servicio de bomberos informó posteriormente a extinguir el incendio en el que se habrían visto afectados entre 200 y 300 metros cuadrados.

El detenido, un varón de 35 años de edad, sin antecedentes policiales previos, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.