Detenido el presunto autor de robos con fuerza en comercios de Jaén

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén ha detenido a un hombre como presunto autor de diversos robos con fuerza ocurridos durante la madrugada del viernes en comercios de la ciudad.

El arresto se produjo este domingo cuando fue avistado por los agentes, intentado esquivar su presencia. Presentaba heridas de consideración en una de sus manos y, entre sus pertenencias, había diferentes objetos que fueron puestos a disposición judicial, según ha informado el Ayuntamiento.

La concejala de Policía Local, María del Carmen Angulo, ha señalado que esta detención coincide con un dispositivo especial de vigilancia en la zona centro. Los comerciantes habían expresado su inquietud tras registrarse varias denuncias por robo en las últimas semanas.

"La rápida intervención de los agentes demuestra la eficacia del trabajo conjunto y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional", ha resaltado la edil.

En este sentido, ha explicado que se intensificarán las labores de control y vigilancia en todos los barrios de Jaén y, especialmente, se incrementarás la presencia policial "en aquellas calles y zonas concretas que han indicado los comerciantes".

Por último, Angulo ha transmitido un mensaje de tranquilidad y apoyo al tejido comercial, asegurando que "desde el Ayuntamiento ya se trabaja en un dispositivo especial de prevención y disuasión de este tipo de delitos, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y comerciantes".

"Jaén es una de las ciudades más seguras de España y seguimos trabajando para mantener estos estándares", ha manifestado la responsable de Policía Local.