Detenido al provocar desórdenes públicos portando un cuchillo en el centro de Granada la noche del Jueves Santo

Patrulla noctura de la Policía Nacional en Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de seguridad ciudadana de la Policía Nacional detuvieron el pasado Jueves Santo a un hombre de 45 años que provocó varios desórdenes públicos ocasionando alarma social en el distrito Centro de la ciudad de Granada cuando portaba un cuchillo y amenazó a varias personas.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado este miércoles el cuerpo policial, que detalla que el varón amenazó a los participantes de una procesión y también a un empleado de un negocio de hostelería. Cuando los agentes pudieron localizarle y detenerle, localizaron entre sus pertenencias el arma blanca, un cuchillo metálico de 22 centímetros de longitud. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial

Los hechos se produjeron de madrugada durante los festejos y procesiones con motivos del jueves santo. Las patrullas de seguridad ciudadana fueron avisadas por la Sala Cimacc 091 sobre un altercado en distrito Centro donde, según manifestaciones del trabajador de un negocio de hostelería, un hombre le había amenazado con un cuchillo.

Durante el desplazamiento de los agentes al lugar, los policías recibieron información de que una persona con las mismas características habría amenazado también a personas que procesionaban con un paso, recapitulando todos los datos necesarios para poder localizar a esta persona con la máxima premura posible.

La Policía Nacional valora que el dispositivo especial de Semana Santa, denominado 'Operación Nazareno' resultó clave para evitar que el autor pudiera seguir generando alarma social durante los festejos, ya que, minutos después, una patrulla de seguridad ciudadana localizó a una persona cuyas características y vestimentas coincidían plenamente con los datos aportados por los testigos: gorra blanca, pañuelo en el cuello de color blanco y negro, y cazadora y pantalones blancos.

Los policías inmovilizaron al hombre y en el registro de sus pertenencias localizaron a la altura del pecho y escondido en el chaquetón el referido cuchillo con el que presuntamente habría amenazado a numerosas personas.

Una vez que esta persona fue localizada e interceptada, los agentes obtuvieron más datos sobre lo sucedido así como recabaron manifestaciones de personas a las que habría amenazado con el cuchillo, entre ellas el empleado del establecimiento hostelero y participantes de una procesión.

El detenido, de 45 años de edad y con más de una treintena de antecedentes policiales previos por hechos de distinta naturaleza, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.