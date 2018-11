Detenido en Puente Genil (Córdoba) por estafar 17.000 euros tras 'hackear' una cuenta bancaria

Publicado 02/11/2018 17:33:14 CET

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil (Córdoba) a un vecino de la localidad, de 62 años de edad y conocido por sus antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de estafa, tras supuestamente 'hackear' una cuenta bancaria y realizar pagos por 17.000 euros.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, a través de una denuncia presentada el pasado mes de abril de 2017 por el gerente de una empresa de transportes ubicada en Valencia, de que su cuenta de correo electrónico había sido 'hackeada' siendo modificada fraudulentamente la cuenta corriente bancaria que, a través de este correo electrónico, le había enviado a dos de sus clientes para la realización de un pago por un valor total de más de 17.000 euros.

Con ello consiguió que los pagos pactados se realizasen a dos cuentas bancarias distintas a las de la empresa que presta el servicio. Este método de estafa se conoce como 'Men in the middle' ('situarse en medio').

Las investigaciones realizadas permitieron identificar a los titulares de las cuentas bancarias donde habían sido desviados los dos pagos, encontrándose una de las cuentas bancarias a nombre de una sociedad con sede en la localidad de Puente Genil y figurando como tesoreros y socios únicos dos vecinos de dicha localidad, uno de ellos ya fallecido.

Asimismo, la Guardia Civil averiguó que una vez recibido el dinero en la cuenta bancaria fue reenviado a otra cuenta, todo ello con la intención de mover el dinero de una forma rápida para dificultar su rastro.

Ante ello, se procedió a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de estafa, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. El detenido y las diligencias han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil aconseja, entre otras medidas, utilizar contraseñas seguras, que no sean fáciles de adivinar, que contengan una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, no abrir enlaces sospechosos y no responder a mensajes de 'spam' o correo electrónico no solicitado.