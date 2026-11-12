Un detenido como responsable de dos puntos de venta de cocaína en Baza (Granada) y un servicio "tele-coca"

Se ha intervenido más de 22.000 euros, dos patinetes eléctricos, un cuchillo tipo “tanto”, siete navajas, una pistola de aire comprimido, un dispositivo táser, dos teléfonos móviles, dos cámaras de vigilancia, una balanza de precisión y 3,4 gramos de coca - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a un hombre de 34 años como presunto responsable de dos puntos de venta de cocaína y un servicio de "tele-coca" para la distribución de esta sustancia estupefaciente a domicilio tras recibir pedidos.

Según explica el cuerpo en una nota, el detenido atendía dos puntos de venta de cocaína en la ciudad. Uno de ellos era su propio domicilio donde los agentes se incautaron de 3,4 gramos de cocaína listos para su venta, una pistola de aire comprimido, más de 2.000 euros en metálico, siete navajas, una balanza de precisión, dos cámaras de videovigilancia, un inmovilizador eléctrico tipo táser y un cuchillo japonés tipo "tanto".

El segundo punto de venta estaba ubicado en el propio local comercial donde trabajaba el detenido. Allí se halló un neceser que contenía 20.000 euros en metálico en billetes de distinto valor nominal, además de numerosos envoltorios de plástico y fragmentos de alambre fino para cerrarlos.

Además de estos dos puntos de venta, el investigado también estaría distribuyendo cocaína mediante un servicio de "tele-coca". Los pedidos los recibía en el móvil a través de una aplicación de mensajería instantánea, y realizaba el reparto de los mismos en patinete eléctrico fijando puntos de encuentro distintos para cada ocasión.

En la acción policial se inspeccionó una segunda vivienda de un familiar cercano, pero esta no reveló nada de interés policial. El detenido, al que no le constaban antecedentes policiales previos ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.