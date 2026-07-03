Detenido por robar en una veintena de coches en un parking de Granada y usar una tarjeta bancaria que encontró

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años después de que rompiera las ventanillas de una veintena de vehículos estacionados en un parking del centro de Granada y se llevara numerosos objetos; entre ellos, una tarjeta de crédito que intentó utilizar horas después.

Los hechos se produjeron el 20 y 21 de junio, cuando el ahora detenido accedió al aparcamiento y se llevó del interior de los coches gafas de sol, auriculares, dinero en efectivo y una tablet, entre otros objetos de valor que las víctimas fueron denunciando en distintos lugares de la península como Almería, Córdoba, Valencia o Ciudad Real.

A una de las perjudicadas, una mujer de 33 años que puso su denuncia en la comisaría de Policía Local de Valdepeñas (Ciudad Real), le sustrajeron 200 euros en efectivo, su permiso de conducir, y una tarjeta de crédito, la cual ha resultado de gran valor en la investigación.

El Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría del distrito Centro ha sido el encargado de abrir las pesquisas y conseguir localizar al responsable de los hechos.

Además de recoger las denuncias pertinentes y hacer una investigación sobre los hechos acaecidos en el parking haciendo uso de los medios tecnológicos a su alcance, el grupo ha recopilado toda la información sobre los intentos de cargo que han intentado hacerse con la tarjeta sustraída.

Seis de esos movimientos fueron no autorizados por la entidad emisora de la tarjeta; sin embargo, otros tres cargos de 5, 10 y 5 euros respectivamente, sí fueron efectivos y se realizaron en un comercio de hostelería de la ciudad.

Entrelazando la investigación del parking y la de los intentos de uso de la tarjeta sustraída, el grupo investigador pudo averiguar la identidad del responsable de ambos delitos.

Fue localizado y detenido días después en la plaza del distrito Centro y ya ha pasado a disposición judicial.