Detenido por un robo con violencia e intimidación en Huétor Tájar (Granada)

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GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 22 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido la madrugada del día 2 en la localidad granadina de Huétor Tájar.

La patrulla del cuerpo armado de Loja conoció los hechos al ser alertada por la Central Operativa de Servicios sobre las 4,00 horas del domingo, tras lo que se desplazó al lugar de forma inmediata.

Una vez allí, la víctima informó a los agentes que, mientras caminaba por la vía pública, fue abordado por un individuo que se desplazaba en patinete. El presunto autor comenzó a insultarlo y, posteriormente, junto con otras personas, le agredió físicamente, y le sustrajo una cartera con 4.000 euros en efectivo.

A partir de los datos facilitados por el perjudicado, los agentes identificaron a un varón al que reconoció sin ningún género de dudas como el autor de los hechos, lo que permitió su detención en la mañana de este pasado domingo.