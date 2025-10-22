Detenido en Santiago-Pontones (Jaén) por presunto tráfico de drogas tras una maniobra esquiva en un control

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Santiago-Pontones (Jaén) a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de que hiciera una "maniobra esquiva" en un control.

Miembros del puesto del citado municipio realizaron el arresto en el marco de un control de verificación e identificación de vehículos y personas, según ha informado este miércoles el Instituto Armado

Los agentes observaron una maniobra esquiva por parte de un vehículo, por lo que procedieron a darle el alto para identificar a sus ocupantes. Además, intervinieron al arrestado 36 gramos de cocaína, divididos en dosis preparadas para su supuesta venta.

Tanto las diligencias como el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo.