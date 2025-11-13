Detenido un temporero acusado de la muerte de su compañero por un disparo en Adamuz (Córdoba)

ADAMUZ (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un temporero acusado de la muerte de su compañero, ambos de nacionalidad marroquí, como consecuencia de un disparo compatible con un arma de fuego de pequeño calibre, en una zona del municipio cordobés de Adamuz, donde iban a trabajar.

Según ha informado el Instituto Armado, la detención se ha producido sobre las 4,00 horas de este jueves tras los hechos ocurridos horas antes, por la tarde, en los que la víctima, de unos 25 años, ha muerto a manos del otro varón, de 49 años de edad, por causas que ahora se investigan.

Al respecto, el joven fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde ha perdido la vida, mientras que los agentes de la Benemérita fueron alertados y se trasladaron al citado centro de salud, al tiempo que han abierto la investigación.

Dentro de las diligencias, los agentes ya han recuperado el arma de pequeño calibre y están pendientes de la autopsia para confirmar la muerte por disparo del arma. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.