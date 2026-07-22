Un detenido y tres investigados en Jaén acusados de estafar 33.000 euros con falsas inversiones inmobiliarias

La investigación la ha llevado a cabo el Equipo ROCA de la Compañía de Andújar - GUARDIA CIVIL

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otras tres, con edades comprendidas entre los 25 y los 61 años y vecinas de las localidades de Jaén y Andújar (Jaén), como presuntas autoras de delitos de estafa y apropiación indebida. En concreto, se les acusa de una estafa relacionada con falsas inversiones inmobiliarias que ocasionó un perjuicio económico de 33.230 euros a un vecino de Andújar.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la propia víctima, quien manifestó haber sido engañada tras participar en una supuesta operación de inversión inmobiliaria.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron determinar que el detenido se hacía pasar por agente inmobiliario vinculado a supuestos fondos de inversión. Con ello, aparentaba una elevada solvencia y profesionalidad con la única finalidad de ganarse la confianza de la víctima.

Una vez obtenida dicha confianza, el presunto autor le ofrecía oportunidades de inversión en la adquisición de inmuebles que prometían una elevada rentabilidad económica. De este modo, logró convencer a la víctima para que efectuara diversas transferencias bancarias a distintas personas y cuentas designadas por él, bajo la creencia de que el dinero sería destinado a la compra de los inmuebles ofertados.

Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil permitieron comprobar que ninguna de las operaciones inmobiliarias llegó a materializarse, ya que no se adquirió inmueble alguno ni se reintegraron las cantidades entregadas.

Tras identificar a los presuntos autores y determinar el grado de participación de cada uno de ellos, los agentes procedieron a la detención de una persona como presunta autora de un delito de estafa, mientras que las otras tres están siendo investigadas por su presunta participación en un delito de apropiación indebida.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los investigados, ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.