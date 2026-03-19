Detenido en la zona Norte de Granada con cuatro kilos y medio de cogollos de marihuana

Vehículo de la Policía Nacional. Archivo. - POLICÍA NACIONAL
GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en la zona Norte de Granada a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras haber sido sorprendido en plena calle transportando más de cuatro kilos y medio de cogollos de marihuana ya secos y listos para su consumo o venta.
La droga era transportada en una bolsa de rafia de grandes dimensiones donde parte del contenido estaba suelto y la otra parte se encontraba dentro de dos bolsas de plástico.
Los hechos tuvieron lugar cerca de la medianoche en una calle del distrito Norte, momento en el que una dotación policial vio salir a una persona de un portal con una bolsa de grandes dimensiones que, ante la presencia policial, tomó una actitud nerviosa e huidiza.
Al dirigirse los hasta él, rápidamente emprendió la huida a la carrera, siendo perseguido por los policías, que le dieron alcance a los pocos metros logrando interceptarlo junto con la bolsa que transportaba.
Percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que inspeccionaron minuciosamente la bolsa. En su interior había otra bolsa de plástico con cierre hermético y un lateral transparente donde se apreciaba lo que presumiblemente eran cogollos de marihuana; también había otra bolsa de plástico abierta y sin cierre con la misma sustancia.
Una vez sacadas, también se apreciaba en el fondo de la bolsa gran cantidad de picadillo de marihuana. El pesaje efectuado posteriormente de toda la sustancia estupefaciente superaba los cuatro kilos y medio.
Por todo ello se procedió a la detención de esta persona como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y a la incautación de la droga para su destrucción. Ya ha pasado a disposición judicial por estos hechos.