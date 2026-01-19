Detenido en la zona Norte de Granada tras ser sorprendido transportando heroína

GRANADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una avenida del distrito Norte de Granada a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras haber sido sorprendido circulando a gran velocidad y con 13 papelinas de heroína envueltas en papel de aluminio y listas para su consumo.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las diez de la noche en una calle del distrito Norte, momento en el que una dotación policial observó a una persona a bordo de una motocicleta que circulaba a gran velocidad y en dirección contraria hasta una de las avenidas principales de este distrito, continuando por la misma sin aminorar y saltándose varios semáforos en rojo.

Los agentes iniciaron la persecución dándole alcance y consiguiendo interceptarla. Tras identificar a su conductor, los policías comenzaron la inspección de sus pertenencias, encontrando una bolsa de plástico que contenía 13 papelinas de heroína envuelta en papel de aluminio y lista para su consumo.

Los agentes llevaron a cabo la detención del presunto autor en ese mismo momento, trasladándolo hasta dependencias policiales. El detenido, un varón de 46 años, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.