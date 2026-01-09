Detenidos 34 miembros de una red dedicada al ciberfraude vinculada con Black Axe con sede en Sevilla, Málaga y Barcelona

Detenciones de la Policía Nacional y Europol - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de Europol, han desarticulado este viernes en España una red criminal presuntamente dedicada al ciberfraude que estaba vinculada con la organización criminal Black Axe.

La operación ha terminado con la detención de 34 personas en varios puntos del territorio. Andalucía ha sido la región donde más detenciones se han producido, un total de 30, entre las 28 realizadas en Sevilla y dos en Málaga. También se han arrestado tres personas en Madrid y una en Barcelona, según ha indicado la Policía en una nota.

Entre los detenidos se encuentran los líderes de la organización asentados en Sevilla, Málaga y Barcelona, sobre los que se ha decretado prisión provisional.

Asimismo, en los registros se han intervenido más de 66.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos utilizados para la actividad criminal, cinco vehículos y se ha llevado a cabo el bloqueo bancario de casi 120.000 euros.

La Policía ha indicado que la red operaba principalmente mediante la estafa conocida como 'Man in the Middle' y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de vehículos.

La investigación se inició en septiembre de 2023 cuando se tuvo conocimiento de la actividad ilícita de la organización. Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar que la cúpula de la organización se encontraba integrada por individuos de origen nigeriano, presuntamente vinculados a la organización criminal transnacional conocida como Black AXE, desde donde se dirigían y coordinaban las actividades ilícitas en distintos países europeos.

Según la Policía, se trataba de una estructura criminal "perfectamente jerarquizada", con funciones diferenciadas para la captación de mulas informáticas, la recaudación de dinero, el blanqueo de capitales y la creación de sociedades pantalla, empleando además amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro.

La organización estaba especializada en la modalidad de estafa conocida como 'Man in the Middle' (MITM), una técnica mediante la cual los delincuentes se interponen en comunicaciones legítimas para interceptar, modificar o redirigir información y pagos sin que las víctimas lo detecten.

La tipología más común detectada ha sido el Business Email Compromise (BEC), en la que se comprometen o suplantan cuentas de correo electrónico corporativas, interceptando comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.

La investigación ha señalado que, para ocultar el rastro del dinero y evitar la detección policial, el entramado criminal hacía uso de una extensa red de mulas informáticas y testaferros, distribuidos por toda la geografía europea, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.

Además, los agentes han contrastado la utilización de mecanismos fraudulentos para la suspensión de juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros de la organización eludir, hasta el momento, las consecuencias jurídicas de su actividad criminal.

En paralelo, la organización criminal presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos, para lo que adquirían o vehículos a nombre de sociedades pantalla y testaferros, con la finalidad de provocar de forma intencionada y premeditada el impago, procediendo posteriormente a su venta, alquiler o uso por parte de la organización criminal. De esta actividad se han recuperado cinco vehículos de alta y media gama.

Los registros han sido autorizados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla y se han realizado en domicilios situados en la Barriada de Torreblanca, Los Molares, Montequinto (Sevilla), la Barriada de La Palmilla (Málaga) y Barcelona, además de practicarse detenciones en Madrid. Durante los registros se han intervenido dispositivos móviles y electrónicos, abundante documentación del entramado societario y bancario, 66.403 euros en efectivo y se procedió al bloqueo bancario de 119.352,07 euros.

Los agentes han acreditado que la organización criminal, con más de 15 años de actividad probada, estaría vinculada con una defraudación total de 5.937.589,70 euros, de los cuales 3.211.297,89 euros lo son en el marco de esta operación. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.