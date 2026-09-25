Detenidos en Córdoba un hombre y una mujer por robar con violencia a un varón al que conocieron una noche de ocio

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido el día 15 de septiembre contra un varón al que habían conocido apenas unas horas antes en una noche de ocio.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos se produjeron en el interior de un local de ocio de esta ciudad, cuando tras iniciarse una conversación entre las tres personas implicadas decidieron marcharse del local y desplazarse a otro lugar, en la zona del Barrio del Naranjo.

Ya en la vía pública, la mujer abordó de nuevo a la víctima y entabló conversación con él, momento en el que apareció el varón, quien lo sujetó con fuerza. En el forcejeo que se produjo a continuación, ambos aprovecharon para sustraerle diversos efectos personales: joyas y un reloj de valor, dinero en efectivo y documentación, por un importe global que ronda los 2.000 euros. La víctima resultó con lesiones de carácter leve.

Tras la denuncia, la Policía Nacional inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos, y fruto de las gestiones practicadas, identificó al varón y, a continuación, localizó a la mujer, estableciendo la presunta participación de ambos en lo sucedido.

Finalmente, los agentes detuvieron a los dos investigados como presuntos autores de un delito de robo con violencia, siendo trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de denunciar sin demora cualquier hecho delictivo del que sea víctima o testigo. Ante una emergencia, el teléfono 091 está disponible las 24 horas del día.