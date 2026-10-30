Detenidos dos hombres en Granada como presuntos autores de robos con fuerza en el interior de dos vehículos

Imagen de efectivos de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos varones de 36 y 37 años, con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículos.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, el objetivo de los delincuentes era la obtención de fondos para sufragar su consumo de sustancias estupefacientes. La agilidad en las labores de identificación y la rápida intervención de la Policía Nacional permitieron arrestar a los dos presuntos autores apenas dos horas después. Además, la Policía ha afirmado que los arrestados ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos se desencadenaron a primera hora de la mañana, momento en el que la Sala CIMACC-091 recibió el aviso de dos propietarias de dos turismos. Las víctimas alertaron de que dos individuos acababan de fracturar la ventanilla de su vehículo para robar en su interior y huir posteriormente del lugar.

Mediante a las detalladas descripciones aportadas, el jefe del grupo investigador logró identificar a los presuntos autores en un tiempo récord y movilizó de inmediato a una dotación de seguridad ciudadana para su localización. Tan solo dos horas más tarde, los agentes interceptaron a los sospechosos y procedieron a su detención.

Durante el cacheo de seguridad, se les intervinieron varios dispositivos electrónicos y otros efectos denunciados por las víctimas. Según ha detallado la Policía Nacional, el reconocimiento fotográfico resultó decisivo para la investigación, ya que ambos propietarios pudieron identificar sin género de dudas a los detenidos como los autores de los robos sufridos. Los dos arrestados, a los que les constan diez y cuatro antecedentes policiales previos respectivamente, han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial.