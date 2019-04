Detenidos dos vecinos de Baena (Córdoba) acusados de 23 estafas de venta de artículos por Internet

Publicado 06/04/2019 9:49:35 CET

BAENA (CÓRDOBA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a dos vecinos de Baena (Córdoba), dos varones mayores de edad, como supuestos autores de 23 delitos de estafa cometidos a través de Internet.

La Benemérita ha detallado en una nota de prensa este sábado que tuvo conocimiento a través de varias denuncias recibidas de que varias personas habían resultado estafadas tras realizar compras a través de páginas de compra-venta de artículos de Internet.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar el 'modus operandi' utilizado por los autores de los delitos, que básicamente consistía en poner un anuncio de venta de objetos, entre otros videoconsolas, en diferentes páginas web de compra-venta de este tipo de efectos, a un precio muy inferior al de su valor real; sin embargo, tras recibir el importe de la venta, no hacían entrega del producto, ni atendían los requerimientos de los perjudicados.

El avance de las investigaciones permitió identificar a los supuestos autores, dos varones con vínculos familiares que actuaban, bien de manera individual, bien de manera conjunta en algunas de las estafas. Estos contactaban con los perjudicados a través de varios terminales móviles, así como utilizaban para conseguir el ingreso diferentes medios de pago como banca 'on line', cuentas corrientes e incluso giros postales, con lo que dificultaban la acción policial, así como determinar el número de estafados.

Ante ello, tras tener indicios suficientes de la implicación en los delitos investigados de estas dos personas, la Guardia Civil procedió a su detención como supuestos autores de numerosos delitos de estafa y, por el momento, se han esclarecido 23 de estos delitos.

Tras este suceso, para evitar ser víctima de una estafa en la red la Guardia Civil aconseja evitar páginas que no ofrezcan ningún dato identificativo que permita su localización, no comprar cuando un anuncio u oferta llegue de un sitio desconocido o no solicitado, desconfiar de anuncios de ofertas cuando el anuncio esté en un lenguaje con incorrecciones o mal redactado, evitar las redes de conexión públicas o sin proteger con contraseña de acceso, así como realizar estas operaciones en locutorios y similares.

También recomienda desconfiar de anuncios en los que se solicita hacer uso de un teléfono de tarificación adicional como los que empiezan por 803, 806 o 807, utilizar en las transacciones por Internet el comercio seguro, la página empieza por https y aparece un candado en la barra de direcciones, intentar siempre que se pueda el pago contra reembolso, si se solicita pagos por adelantado en una página 'on line', no hacerlo, y huir de los precios excesivamente bajos con relación a los precios de mercado, ya que pueden esconder una estafa o fraude.