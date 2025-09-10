Detenidos tres de los diez implicados en un robo con violencia a dos jóvenes en Granada

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres de los diez supuestos implicados en un robo con violencia perpetrado en el distrito Centro de Granada contra dos jóvenes de 23 y 27 años a los que habrían arrebatado un patinete eléctrico, dinero y un teléfono de alta gama.

Los jóvenes, que paseaban por la zona de madrugada, se vieron rodeados por hasta diez personas que les intimidaron y robaron los objetos de valor que portaban, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este martes.

Las investigaciones pudieron determinar la identidad de tres de los posibles miembros de la pandilla quienes, además, fueron los que les habrían quitado las pertenencias a los perjudicados. En los posteriores días a los hechos los tres varones resultaron detenidos y pudieron pasar a disposición judicial.

Los dos amigos estaban paseando por la zona se percataron de que una pareja de jóvenes les observaban. Instantes después, estas dos personas se les acercaron y, acto seguido, habrían comenzado a "aparecer más jóvenes hasta verse rodeados por un grupo de diez personas con actitud hostil".

Los presuntos autores empezaron al parecer a empujar a ambos jóvenes con "actitud desafiante e intimidatoria, agarrando al mayor de ellos del pecho e introduciéndole la mano en un bolsillo donde llevaba cien euros que les arrebataron".

Además, le habrían quitado el patinete eléctrico que transportaba a pie. Al menor le inspeccionaron también los bolsillos y le habrían sustraído su cartera con documentación y dinero, así como el teléfono de alta gama que portaba. El grupo se marchó del lugar "sin causarles ninguna lesión".

Desde que se recibió la denuncia del robo por parte del Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Centro comenzaron las pesquisas para "poder determinar el mayor número posible de identidades del grupo responsable de los hechos, pudiendo llevar a cabo la identificación de tres de ellos".

A las pocas horas de los hechos ya se había podido detener a dos de ellos, ambos varones de 23 años y con antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza. El tercero de ellos, de 24 años, ha sido detenido el pasado fin de semana.