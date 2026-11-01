Detienen a tres personas por el robo con violencia de una cadena de oro en Zujaira - Pinos Puente (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 20 y 24 años, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia tras sustraer mediante un tirón una cadena de oro a una mujer de edad avanzada en la localidad de Zujaira, término municipal de Pinos Puente (Granada).

Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos tuvieron lugar sobre las 10,15 horas del pasado miércoles, 28 de octubre, cuando la víctima se encontraba en la vía pública y dos mujeres le arrebataron de un tirón la gargantilla de oro que llevaba colgada al cuello, sin llegar a causarle lesiones. Seguidamente, ambas abandonaron el lugar en un turismo conducido por un varón, cuya matrícula pudo anotar la perjudicada.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil, tras tener conocimiento de lo sucedido, difundió a las patrullas de servicio las características del vehículo y la matrícula facilitada por la víctima.

Minutos después, una patrulla de la Guardia Civil de Atarfe localizó el turismo cuando circulaba dirección a Granada y le dio el alto mediante las señales acústicas y luminosas reglamentarias.

Tras detenerse, comprobaron que en su interior viajaban un varón y dos mujeres cuyas características coincidían con las aportadas por la denunciante. Según ha detallado la Benemérita, la rápida actuación de la patrulla y las posteriores gestiones practicadas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Atarfe permitieron esclarecer los hechos y determinar la participación de los tres ocupantes del turismo, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza número 7, que decretó su libertad con cargos.