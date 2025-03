La DGT continúa con la campaña de control del uso del cinturón y de los Sistemas de Retención Infantil en Andalucía

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado este sábado continuará este fin de semana con la campaña de vigilancia y control del uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en la conducción, un dispositivo que estará presente tanto en las vías urbanas como interurbanas de Andalucía, donde agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de los policías locales que se han sumado a la campaña, supervisarán el correcto uso de este dispositivo de seguridad.

Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía a través de una nota, donde ha recordado que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a cuatro los puntos que se pierden por no utilizar el SRI adecuado o no se hace de la manera correcta, del mismo modo que se ha hecho con el no uso del cinturón de seguridad.

"Si llevar el cinturón puesto reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, en el caso de los niños, la utilización de los Sistemas de Retención Infantil es aún más importante, ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios", ha explicado.

Además, ha señalado que en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos. Asimismo la DGT ha recalcado que, una vez más, que el cinturón "es imprescindible" también en los asientos traseros, ya que, "en caso de impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de esos asientos golpee mortalmente a otro pasajero de delante puede ser hasta ocho veces mayor".

De este modo, la DGT ha alertado de que sin cinturón de seguridad, a 80 km/h, "los pasajeros de atrás no tienen ninguna forma de sujetarse y son proyectados con los de delante con una fuerza equivalente al golpe de una bola de 1.200 kg a 10 km/h, lo que podría matar o lesionar gravemente a los ocupantes de los asientos delanteros".