Día de Andalucía 2026: ¿Qué provincias tienen puente y qué pasa con el festivo que cae en sábado?

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio el primer día de clase tras la vacaciones. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mucho alumnos de colegios e institutos andaluces esté año no podrán disfrutar de día festivo, sin clases, por el 28 de febrero, Día de Andalucía, ya que cae en sábado. Sin embargo, parte del sector educativo si podrá disfrutar de esta festividad al decir al celebrar el día de la Comunidad lectiva el 2 de marzo o el 27 de febrero.

Según han informado fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a Europa Press, las provincias de Córdoba, Granada y Huelva celebrarán el Día de la Comunidad Educativa el próximo lunes 2 de marzo. Así, el alumnado disfrutará de esta jornada festiva enlazada con el fin de semana, en un puente que se iniciará el sábado y se extenderá hasta el lunes, con regreso a las aulas el martes 3 de marzo.

En Almería, el Día de la Comunidad Educativa tendrá lugar el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo será Día No Lectivo Provincial. En consecuencia, los estudiantes dispondrán de un puente de cuatro días, desde el viernes hasta el lunes, y regresarán a las aulas el martes.

Por su parte, Cádiz y Sevilla trasladarán la conmemoración del Día de la Comunidad Educativa a este viernes, 27 de febrero. De este modo, los alumnos podrán disfrutar de un puente de viernes a domingo y retomarán las clases el lunes 2 de marzo.

En el caso de Jaén, el Día de la Comunidad Educativa también se celebrará este lunes, 2 de marzo, por lo que los estudiantes contarán igualmente con un puente de tres días. No obstante, en algunos municipios, como la capital, el descanso se ampliará desde el viernes hasta el martes gracias a la coincidencia con días de libre disposición, reanudándose la actividad lectiva el miércoles.

La provincia más favorecida por esta festividad será Málaga, que disfruta esta semana de la Semana Blanca. Los estudiantes no tienen clases durante estos días, gracias a una semana de descanso que comenzó el lunes 23 de febrero y se prolongará hasta el 1 de marzo. Las clases se reanudarán el lunes 2 de marzo.

Los días festivos señalados se rigen a los calendarios provinciales de las instituciones educativas, por tanto, el puente de febrero se podría ver prolongado en determinados municipios, ya que cada localidad establece hasta tres días no lectivos aprobados en los consejos escolares municipales.