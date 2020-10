Díaz (PSOE-A) sobre el CGPJ: El PP se comporta como un partido "antisistema" que pretende "secuestrar" las instituciones

JAÉN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha señalado este miércoles que en la renovación del Consejo General del Poder Judicial el PP se está comportando como un partido "antisistema" que pretende "secuestrar" a las instituciones.

"El PP pretende secuestrar las instituciones y eso es muy duro en democracia", ha dicho Susana Díaz en Jaén donde ha mantenido un encuentro para abordar la situación de los 51 comedores escolares de la provincia jiennense que se han quedado sin servicio tras el abandono de la empresa adjudicataria.

Díaz, en declaraciones a los periodistas, ha dicho no entender que el PP cuando no gobierna se oponga a la renovación de los órganos. Frente a ello ha apuntado que en Andalucía el PSOE pasó a la oposición después de 37 años y en ese momento "hicimos lo que no hicieron con nosotros y se renovó Canal Sur" ya que "durante la última legislatura no hubo manera porque ellos no estaban en el gobierno".

"Nosotros estuvimos al lado del Estatuto de Autonomía haciendo lo que tiene que hacer un partido que es respetar las instituciones y respetar la democracia, cosa que no está haciendo la derecha", ha incidido la secretaria general de los socialistas andaluces.

"La derecha cuando gobierna tiene que ser lo que digan ellos y cuando no gobiernan todo va mal porque no gobiernan ellos porque en el fondo lo que quieren es gobernar ellos para respetar las instituciones y funcionar con normalidad y eso no es de recibo", ha dicho Díaz

Para Díaz, la manera de proceder del PP responde al "ancho del embudo" o al "perro del hortelano, que ni come ni deja comer" porque "ni ayudan en este país ni se ponen al lado de los intereses de la gente y solo se dedican a crispar y enfrentar".

Ha hecho hincapié en que "nadie entiende que con la que está cayendo, que el Partido Popular se comporte como un partido antisistema y se ponga a la rueda de tandem con la extrema derecha, con Abascal, a intentar debilitar las estructuras y las instituciones del Estado", al tiempo que ha insistido que después de cuatro décadas de democracia, el PP "se esté portando como un partido que va contra el sistema".