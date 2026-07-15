Diez detenidos en una operación contra el cultivo de marihuana en Padul y Cónchar-Villamena (Granada)

Operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil contra el cultivo de marihuana en la provincia de Granada. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una actuación conjunta, han llevado a cabo nueve entradas y registros en domicilios de las localidades de Padul y Cónchar-Villamena (Granada) donde se han detenido a diez personas, de entre 32 y 62 años.

Cuatro de ellas, por presunta implicación en delitos de cultivo de marihuana y defraudación eléctrica; dos por un presunto delito de cultivo y cuatro por un presunto delito de defraudación eléctrica. Además, se han intervenido 673 plantas de marihuana.

El área de investigación de la Guardia Civil de Las Gabias fue la encargada de llevar a cabo las pesquisas tras tener conocimiento de las numerosas quejas vecinales y de viandantes por el intenso olor a marihuana en torno a varias calles de los municipios de Padul y Cónchar-Villamena.

Posteriormente se realizaron las entradas y registros en distintos inmuebles, para lo que se activó un amplio dispositivo policial entre Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, contando además con el apoyo de la Policía Local de Padul y la colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica.

Finalizados los registros, se constató la existencia de cinco domicilios con conexiones ilegales al suministro eléctrico y cuatro con plantaciones de 'cannabis sativa', tres de los cuales estaban igualmente conectados a la red eléctrica de forma fraudulenta.

En total fueron intervenidas 673 plantas de marihuana en distintos estados de floración, y se procedió a la eliminación de las acometidas ilegales.

Como resultado de la intervención, se ha procedido a la detención de diez personas presuntamente implicadas en los delitos, quedando a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.