Los diez días de la Feria de San Lucas en Jaén contarán con un presupuesto de 241.630 euros, un 37% más que en 2025

Archivo - Paseo central en el recinto ferial durante la Feria de San Lucas/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo del Patronato Municipal de Cultura de Jaén ha aprobado la programación y presupuesto de la Feria y Fiestas de San Lucas 2026, que ascenderá a 241.630 euros, un 37 por ciento más que en 2025 cuando el presupuesto fue de 176.210 euros.

Serán diez días de una feria que dará comienzo el 9 de octubre con la apertura de casetas a las 13,00 horas y que finalizará el 18 de octubre, con un espectáculo de drones.

La concejala de Cultura, María Espejo (Jaén Merece Más), ha apuntado que se ha priorizado presentar una programación "variada, completa y que, como siempre, irá dirigida a todos los públicos y para todos los gustos, desde niños a mayores".

"Hemos trabajado intensamente para ofrecer a jiennenses y turistas una feria inclusiva, abierta y participativa que volverá a aunar tradición y cultura", ha dicho la concejala. De esta forma, ha avanzado que el programa diseñado contempla "conciertos, teatro, actividades infantiles y otras muchas citas".

La programación contempla el tradicional Día de la Infancia con precios mas asequibles. La inauguración del alumbrado extraordinario será a las 00,00 horas del 9 de octubre. El día 10 se celebrará el pregón inaugural que continuará con la cabalgata 'Jaén, ciudad de fantasía y leyenda', liderada por la leyenda del Lagarto de la Magdalena.

Entre las propuestas y actividades, la edil ha destacado 'Jaén baila en feria', con actuaciones de las academias de Jaén; el Festival Flamenco Pepe Polluelas; el espectáculo flamenco 'Estirpe Flamenca'; y el Open San Lucas Festival 2026 con artistas como Chambao, María Peláe y Las Migas.

También se ha referido San Lucas & Roll 2026, con las actuaciones de Mclan, Burning y DJ Pulpo; conciertos como el de María Guadaña, Avenida, Malmö, Octover; el XVI Festiband; zarzuela; Xauen Bull Festival con Buenos días Hiroshima, Ultraligera y JuancaSupersub DJ Set; el XXIII Encuentro Nacional de Arte de Encaje de Bolillos; y espectáculos como el de David Navarro y Daniel Fez.

El consejo de Cultura también ha aprobado el inicio de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Diario Jaén, así como distintos convenios de colaboración con entidades culturales, sociales, económicas y empresariales para promover acciones conjuntas, divulgar y dar visibilidad al tejido cultural, turístico y patrimonial de la ciudad.